У Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Тому графіки наразі не діють.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що після останніх ворожих атак, в Києві ситуація зі світлом одна з найскладніших з усієї України.