У Києві та області екстерні відключення світла [ Редагувати ]
У суботу, 24 грудня, у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі.
Графіки не працюють.
В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють. Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
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