У Києві через дефіцит електрики не ходять тролейбуси та трамваї. Економити на наземному електричному транспорті столиця буде доти, доки в системі не буде достатньо потужностей. Натомість на маршрути вивели додаткові автобуси.

Як Київ, через російські атаки, змушений виживати в темряві? І як пристосовуються люди та бізнес? Дивіться в матеріалі Анни Каменєвої.

Пульс країни. Це нічний Київ із космосу у січні цього року. А це столиця вже у листопаді, знеструмлена і ледь освітлена. Ці супутникові знімки шокують. І в такій темній реальності нам доводиться жити останні два з половиною місяці, відколи росія цинічно почала обстрілювати нашу енергосистему.

Це кадри останнього масованого обстрілу. Після якого столиця оговтується досі. Найважча ситуація з електропостачанням, за даними Укренерго, окрім прифронтових регіонів - саме у Києві. Через атаки знищено 60% трансформаторів. Економити столиці тепер доводиться на всьому.

Анна Каменєва, кореспондентка:

Якщо й на вулицях столиці не побачите трамваїв чи тролейбусів - не дивуйтеся. Відтепер через дефіцит електроенергії наземний електротранспорт не курсуватиме. Утім на заміну йому вийшли автобуси.

Та про цю заміну знають не усі.

Лілія, киянка:

Ви трамвай чекали, так? - Да. - А ви знаєте, що вони не ходять вже? - Нет, не знаю. Писали, но я не думала, что так бистро. Значит пойдем на автобус, только я не знаю, где остановка.

На вулиці виїхало додатково 222 автобуси, які дублюють маршрути трамваїв та тролейбусів. Тобто на дорогах зараз - увесь автобусний автопарк столиці. У пошуках потрібного вам - звертайте увагу на нумерацію. Якщо біля номеру стоїть буква Т - це трамвай, Якщо Тр - це тролейбус.

Валентина, киянка:

По графіку ходять? - По моему даже чаще, чем тролейбуси. Никаких неудоств. В этом плане никаких неудобств. Мне все равно тролеубс это или автобус.

На чому їхати - без різниці і пані Надії. Але просить, щоб автобусів дали більше і їздили вони частіше.

Надія Скрипка, киянка:

Хочу на ярмарок поїхати купити шото до праздника. Я вже жду час, транспорта нема няікого. Я бачила що автобус ходить, но дуже рідко, видно він один треба, щоб автобусів трошки більше було, а він один ходить.

Сьогодні в столиці, як і в останні дні, діють не графіки, а екстрені відключення світла, зазначили в Укренерго. Дефіцит електроенергії все ще суттєвий. Хоча лівий берег поступово приходить до тями й близький до відновлення графіків відключень, заявили в компанії "Ясно". На правому березі, особливо в північній частині міста - ситуація гірша. Деякі будинки без електрики були по 3-4 доби.

Якщо вдома немає світла по кілька днів, місцеві знають, де можна зарядитися, випити чаю чи взяти кип'яток додому. Отакі пункти незламності стали рятівниками. Сюди в останні дні приходить до сотні людей одночасно. Сьогодні вихідні, подивимось, чи хтось прийшов.

Людей не так вже й багато. Утім приходять сюди регулярно. У Вані тут вже й улюблена іграшка є.

З понеділка сім'я Ольги сиділа в суцільний темряві 2,5 доби. В середу вночі дали світло на кілька годин. А потім знову - спонтанні відключення.

Ольга, киянка:

Навпроти є світло, там є, там є. А наш будинок наче зачарований. Дитині не поясниш чому нема світла, чому не можна мультик податися, чому не можна помалювати, бо темно, бойлери, також води гарячої нема, помити дитину нема як.

Тож пункт незламності для Ольги став рятівним. Як і для багатьох мешканців цього мікрорайону.

Вікторія, киянка:

У нас тиждень опалення не було, і ось тальки зараз - це не можна назвати, що це опалення є. Але не так сиро, як було ну от з дитиною куди ми можемо - тільки сюди в пункт незламності приходили.

Вікторія Хамула, киянка:

Ніхто не знав, що його включать вночі і знову прийшлось іти, того що думали, що буде світло. Ми тут вже зустрічаємось як сім'я. В нас електроплити і нема напротязі 3 діб світла, ми приходили тут і кашу заварювали, і мівіну заварювали, і чай пили, і в планшеті сиділи.

Останній блекаут позначився і на підприємцях. Ця кав'ярня, приміром, не працювала три дні. Тож довелося викласти кругленьку суму, аби купити генератор.

Анастасія Ясько, бариста:

З понеділка не було світла, звісно не було роботи. Вирішили купити генератор. От вчора в нас не було весь день світла і працювали на генераторі, нас генератор спас. Тепер в нас є робота і більше клієнтів стало.

Хоча деякі магазини - все ж змушені закриватися, поки нема світла. А ті, що працюють на генераторах - часто приймають лише готівку. А вона нині є не в кожному банкоматі.

Уявіть ситуація. Ви прийшли зняти готівку, банкомат вже нараховує вам гроші, їх списало з рахунку, але раптово вимкнули світло, що робити - є алгоритм - дзвоните на гарячу лінію банку, залишити заявку, вказавши місцезнахождення банкомату, час та місце операції. І чекаєте повернення коштів. Така ж схема діє і з терміналом, якщо ви поклали готівку, а вона не встигла зарахуватися на рахунок.

Також гроші можна зняти на касах магазинів, аптек чи АЗС.