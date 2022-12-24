Кількість вагнерівців, які воюють проти України, зросла до двадцяти тисяч. Такі підрахунки британського уряду. У Лондоні кажуть, що ця приватна військова компанія відіграє набагато більшу роль у війні, аніж на початку вторгнення.

Щоправда, найманці досі не довели своєї ефективності на полі бою проти українців. Як змінилася група "Вагнер" за останні пів року і як її дії розцінює міжнародна спільнота - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Сирія, Лівія, Південно-Африканська республіка, Судан, Малі, - по світу працює близько п'ять тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнер". В Україні на початку повномасштабного вторгнення нараховувалася тисяча вагнерівців. Зараз їх вже 20 тисяч, це 10% усіх російських сил на полі бою - такі дані британської розвідки. За останні роки ці найманці зробили собі репутацію "елітної сили", професійних вбивць, які готові до будь-яких завдань. І дійсно, раніше, до цієї ПВК відбирали лише людей із військовим досвідом, зокрема колишніх спецназівців та ГРУшників. Та ось в Україні - група "Вагнера" кардинально змінила підхід до роботи. Замість якості робить ставку на кількість, про це говорять в британському уряді. Мовляв, тепер використовується велика кількість погано підготовлених засуджених, яких вважають просто витратним матеріалом. А всі британські ЗМІ пильно стежать за розвитком ситуації в українському Бахмуті, який став таким важливим для вагнерівців.

Майкл Кларк професор, військовий аналітик:

Ми продовжуємо себе запитувати, чому, чому Бахмут такий важливий для них. А ось чому. Тому що група "Вагнера" зробила Бахмут своєю ціллю. Для них це політично важливо, вони хочуть довести, що можуть отримати перемогу. Їхній лідер Євгеній Пригожин якось сказав, що ми використовуємо Бахмут як м'ясорубку - затягуємо українських вояків і вбиваємо їх. Але насправді відбувається прямо протилежне, бо росіяни втратили стільки людей в Бахмуті і лише заради якоїсь примарної цілі "Вагнера" - показати кремлю, що вони здатні отримати перемогу.

Втрати приватних найманців, не враховуються в офіційній статистиці москви щодо кількості жертв війни. І російський уряд продовжує дистанціювати себе від "Вагнера". Хоча, давно не таємниця, з якою ціллю працює ця ПВК в іноземних країнах.

Катріна Доксі, аналітикиня Центру стратегічних та міжнародних досліджень:

Протягом останнього десятиліття ми бачили, що росія посилила використання приватних військових угруповань по всьому світові. І зазвичай їх використовують, щоби виконувати операції в інтересах москви, тоді коли москва може заперечувати відношення до цього, не бути відповідальною за них ні перед міжнародною спільнотою, ні перед власними громадянами.

Злочини вагнерівців по всьому світові вже розслідують правозахисні організації та юристи. Організація Об'єднаних Націй звинувачує їх в зґвалтуваннях та грабунку в Південно-Африканській республіці, США засудили бездумне використання мін-пасток у Лівії. Жорстокість та воєнні злочини проти українців теж не пройшли непоміченими. Зокрема, будуть предметом судового засідання у Лондоні. Від імені українських біженців особисто проти Пригожина позивається британська юридична фірма.