Зеленський привітав українців з Різдвом [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський привітав українських християн західного обряду з Різдвом і нагадав, що добра звістка чекає на наш народ - ми зустрічатимемо її разом.
Він нагадав, що це свято усі українці зустрічають у непростих обставинах. Хтось побачить сьогодні першу зірку в небі вздовж тисячі кілометрів фронту, інші ж за кордоном нашої країни.
"А хтось зустріне це Різдво у неволі, але нехай пам'ятає, що ми йдемо і за цими нашими людьми, ми повернемо свободу всім українцям та українкам", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що сьогодні всі громадяни нашої країни будуть разом, де б вони не були, і згадають, скільки всього вони пройшли, починаючи з 24 лютого.
"Ми загадаємо бажання. Одне на всіх. І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. Одну на всіх. Про те, що жодні дрони-камікадзе не здатні погасити різдвяну зірку. Ми побачимо її сяйво навіть під землею, в бомбосховищі" , - додав він.
Президент зазначив, що ніхто не здатний поранити сталеві серця українців та припинити боротьбу, якій "не загрожують планові чи аварійні відключення".
"Ми пережили багато гірких новин і будемо заслужено зустрічати благу вість. Ми співатимемо колядки - бадьоро, як ніколи, - щоб голосніше звуку генератора. Ми почуємо голоси та вітання рідних - у душі, навіть якщо ляжуть зв'язок та інтернет. Ми відзначатимемо свої свята! Як завжди. Ми посміхатимемося і радітимемо. Як завжди. Відмінність одна: ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі", - резюмував глава держави.
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