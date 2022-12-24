На Північну Америку обрушився потужний зимовий шторм, який опустив температуру повітря в деяких регіонах США до небезпечних показників, через що в рейс не вилетіло більше тисячі літаків.

Про це повідомляє CNN.

Арктичний шторм викликав у деяких частинах Монтани, Південної Дакоти та Вайомінга різке зниження температури повітря до -50°С, де кілька хвилин, проведених на вулиці, можуть призвести до серйозного обмороження.

Під час різдвяних вихідних 24-25 грудня Національна метеорологічна служба США прогнозує лютий холод, сильний вітер та сніг. Мало того, синоптики запевняють, що найсніжніша частина арктичного циклону, який може торкнутися понад 200 мільйонів людей, ще попереду.

У четвер в аеропортах довелося затримати понад 22 000 рейсів, а 5 500 із них взагалі скасували. На автошляхах країни рух транспорту сильно ускладнюється через завірюху.

Сильні снігопади зі штормовим вітром можуть поширюватися територією від Центральних рівнин до Середньої Атлантики та північного сходу США.