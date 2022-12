У віці 65 років помер вокаліст британського електронного музичного гурту Faithless Максі Джаз (Максвелл Олександр Фрейзер). Про це повідомила співзасновниця групи, клавишниця, автор пісень та ді-джей Сістер Блісс (Аяла Дебора Бентовим).

Максі Джазз, 1957-2022. З розбитим серцем ми ділимося новиною про те, що Максі мирно помер уві сні сьогодні вночі. Всім вам, хто разом з ним здійснював цю музичну подорож, посилаю моє кохання. Бережіть один одного.

Причину смерті Максі Джаза у Faithless не назвали.

Справжнє ім'я Максі Джаза - Максвелл Фрейзер, він народився у південному Лондоні і брав участь у створенні Faithless у 1995 році. Він прославився такими хітами, як "God Is a DJ" і "Insomnia".

Пісня Faithless 1995 року "Insomnia", в якій звучить джазовий реп про боротьбу зі сном і приспівом "I can't get no sleep", була визнана п'ятим найвеличнішим танцювальним треком усіх часів читачами журналу танцювальної музики Mixmag у 2013 році.

"Якби мені давали фунт щоразу, як хтось підходить до мене і каже: "Я не можу заснути", я жив би на космічній станції", - жартував в інтерв'ю 2020 року Максі Джаз.

Нагадаємо, у березні 2011 року гурт Faithless офіційно оголосив про розпад.