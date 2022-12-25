Помер соліст Faithless Максі Джаз, який виконав "Insomnia" та "God Is a DJ" [ Редагувати ]
У віці 65 років помер вокаліст британського електронного музичного гурту Faithless Максі Джаз (Максвелл Олександр Фрейзер). Про це повідомила співзасновниця групи, клавишниця, автор пісень та ді-джей Сістер Блісс (Аяла Дебора Бентовим).
Максі Джазз, 1957-2022. З розбитим серцем ми ділимося новиною про те, що Максі мирно помер уві сні сьогодні вночі. Всім вам, хто разом з ним здійснював цю музичну подорож, посилаю моє кохання. Бережіть один одного.
Причину смерті Максі Джаза у Faithless не назвали.
Справжнє ім'я Максі Джаза - Максвелл Фрейзер, він народився у південному Лондоні і брав участь у створенні Faithless у 1995 році. Він прославився такими хітами, як "God Is a DJ" і "Insomnia".
Пісня Faithless 1995 року "Insomnia", в якій звучить джазовий реп про боротьбу зі сном і приспівом "I can't get no sleep", була визнана п'ятим найвеличнішим танцювальним треком усіх часів читачами журналу танцювальної музики Mixmag у 2013 році.
"Якби мені давали фунт щоразу, як хтось підходить до мене і каже: "Я не можу заснути", я жив би на космічній станції", - жартував в інтерв'ю 2020 року Максі Джаз.
Нагадаємо, у березні 2011 року гурт Faithless офіційно оголосив про розпад.
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