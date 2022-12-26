Командувач російськими окупаційними військами в Україні генерал Сергій Суровікін зміцнив лінію фронту за рахунок мобілізованих, а також організував успішний відхід армії рф з Херсона. Про це пише Finanacial Times, підбиваючи попередні підсумки війни в Україні.

Газета посилається на думки кількох експертів, які відзначили вдалі дії російського генерала.

Військовий експерт з рф з аналітичного центру Rand Corporation Дара Массікот вважає, що Суровікін, "ймовірно, найкомпетентніший командир, призначений Росією".

Посилені оборонні позиції, які він організував, знижують шанси на успішний зимовий контрнаступ України, який може відрізати сухопутний коридор, який пролягає вздовж узбережжя Азовського моря і пов'язує росію з окупованим Кримом.

Українські військові... безумовно, мають свої проблеми. Їхні втрати були високими, багато з них недостатньо навчені, деякі підрозділи явно страждають від сильного виснаження, і їм потрібно більше зброї та боєприпасів.

Війну в Україні та його оцінку з боку Кремля FT порівнює з введенням радянських військ до Афганістану. Москва розраховувала на швидке захоплення Києва та всієї країни, прорахувавшись, як і 40 років тому.

FT зазначає, що бойові дії показали перевагу якості над кількістю, що довело як успішне застосування західних озброєнь, так і засобів розвідки.

Ще однією особливістю російського вторгнення видання називає широку підтримку воєнного вирішення конфлікту з боку українського суспільства та його готовність продовжувати війну до виходу на кордони 1991 року.

8 жовтня міноборони рф призначило нового командувача вторгненням і вперше з початку війни публічно назвало його ім'я. Ним став генерал армії Сергій Суровікін. Його називають прихильником масованих ракетних ударів по інфраструктурі.