Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав оцінку командувачу російськими військами в Україні Сергію Суровікіну. На думку українського воєначальника, його російський візаві - "типовий командир часів Петра І і держиморда".

Про це Залужний розповів в інтерв'ю виданню The Economist.

При всій повазі до пана Суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра І, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець (or you’re fucked). А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює.

За словами головнокомандувача ЗСУ, в українській армії все інакше - іноді 21-річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 50-60 років. А "тримати порядок кулаками та біцепсами" в Збройних силах України не виходить.

Звичайно, і у нас були свої держиморди, які намагалися наводити лад кулаками та біцепсами, але в українській армії це не працює на 100%... Нормальним завжди можна бути. Бути нормальним - значить залишатися людиною в будь-якій ситуації - це найголовніше. Залишитися людиною, стати лідером. Бути розумнішими, бути сильнішими, бути талановитішими і при цьому намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую.

Залужний наголосив, що довіряє своїм генералам, а також слухає тих, хто на місцях.

З початку війни я звільнив десять із них (генералів - ред.), бо їм було не до цього. Ще один застрелився. Я довіряю Сирському (генералу Олександру Сирському, командувачу сухопутних військ України - ред). Якщо він мені каже, що йому потрібна ще одна бригада, то йому справді потрібна ще одна бригада. Я, звичайно, не думаю, що я тут найрозумніший. Я маю слухати тих, хто перебуває в полі.

На початку жовтня міноборони рф призначило нового командувача вторгненням і вперше з початку війни публічно назвало його ім'я. Ним став генерал армії Сергій Суровікін. Його називають прихильником масованих ракетних ударів по інфраструктурі.