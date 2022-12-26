На Закарпатті з гелікоптерами шукають 4 українців, які горами мандрували до Румунії (відео) [ Редагувати ]
На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Напередодні прикордонники отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.
Вони розповіли, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору.
Прикордонники негайно організували спільну з румунськими колегами пошукову операцію, яка триває й до тепер. На сьогодні до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону.
Пошукову операцію ускладнює високий сніговий покрив і погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.
Від початку повномасштабної агресії росії на річковій ділянці на межі Закарпатської області та Румунії прикордонники фіксують найбільше спроб порушення кордону.
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