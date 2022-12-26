На Закарпатті прикордонники України та Румунії розшукують чотирьох чоловіків, які загубилися у горах. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Напередодні прикордонники отримали інформацію про те, що в районі гори Піп Іван Мармароський румунські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Вони розповіли, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їх поля зору.

Прикордонники негайно організували спільну з румунськими колегами пошукову операцію, яка триває й до тепер. На сьогодні до пошуків залучено вертолітну авіацію по обидва боки кордону.

Пошукову операцію ускладнює високий сніговий покрив і погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.

Від початку повномасштабної агресії росії на річковій ділянці на межі Закарпатської області та Румунії прикордонники фіксують найбільше спроб порушення кордону.

У травні "Подробиці" писали, що лише за один день у Тисі втопилися двоє українців, які тікали до Європи.