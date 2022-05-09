На Закарпатті прикордонники виявили трьох порушників, які намагалися незаконно потрапити у Румунію. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Чоловіки, побачивши правоохоронців, поспішили подолати Тису, яка зараз доволі повноводна. Українські прикордонники поінформували про втікачів своїх румунських колег та рятувальні служби.

Зі стрімкою течією Тиси впорався один порушник, який живим дістався до суміжної країни. Тіло його 30-річного супутника виявили біля румунського берега. Доля ще одного порушника кордону наразі невідома, найвірогідніше, він потонув.

Лише у травні прикордонники Мукачівського загону затримали близько двох десятків військовозобов’язаних чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

Крім того, від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці загону зафіксовано 5 випадків загибелі чоловіків під час спроби нелегально потрапити закордон на небезпечних річкових чи гірських ділянках.

Нагадаємо, що житель Закарпаття продавав за 20 тис євро довідки для виїзду за кордон.