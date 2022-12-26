Президент України Володимир Зеленський призначив на посаду посла України у Болгарії Олесю Ілащук. Відповідний указ від 23 грудня опублікований на сайті глави держави.

Призначити ІЛАЩУК Олесю Костянтинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Болгарія.

За інформацією видання "Європейська правда", Олеся Ілащук не має досвіду роботи ані у дипломатії, ані на державних посадах, ані як фахівець-міжнародник. До призначення вона позиціонувала себе як фахівчиню з сексології та дорогоцінних прикрас.

Водночас новопризначена посол уже почала набувати досвіду за новим фахом. Зокрема, брала участь у загальній нараді послів України, що відбувалася 22-25 грудня у Києві та Миколаєві.

Офіційну біографію Олесі Ілащук ще не оприлюднено. "Європейська правда" пише, що окремі деталі її життя можна знайти на двох профілях на Facebook. Вони не верифіковані, але там є її особисті фотографії.

Один з них наразі тривалий час не оновлюється; у ньому Ілащук позиціонується як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Профіль стверджує, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів - авторитетної організації, що не є університетом чи освітнім центром, однак все ж надає певні освітні послуги.

В іншому профілі, що активно оновлювався до останнього часу, Олесяі Ілащук позиціонується як "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант". У неділю, 25 грудня, цей профіль був заблокований.

Нагадаємо, 11 листопада Зеленський призначив ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову послом у Швейцарії.