Без світла, але у роботі. В Ужгороді підприємці пристосувалися до проблем з електропостачанням і налагодили свою працю навіть без нього. Хтось змінив обладнання на сучасне, хтось придбав генератор, а інші справляються з єдиним ліхтарем. Світло в місті виключають дуже часто, тому, щоб протириматися на плаву довелося активно діяти. Про лайфхаки від підприємців Ужгорода далі …

Степан вдруге за сьогодні повертає ключ на своєму генераторі. Центр Ужгорода знову знеструмлено. У чоловіка магазин електроніки, тож без електрики ніяк.

Степан Ридош, власник магазину електроніки:

Як мінімум касу, комп'ютер, телефон зарядити, без цього, ми як магазин електроніки, техніки неможливо нам функціонувати. Люди до нас навіть приходять, просити зарядіть нам пристрій.

Цей бензиновий генератор на 6 кіловатів придбав два місяці тому. За нього віддав немало. Але це не все. Щоб цей гігант працював, потрібно було вкласти ще чимало праці, і грошей...

Степан Ридош, власник магазину електроніки:

В першу чергу треба знайти толкового електрика. Дивіться, що вони нам зробити, щоб він працював. От повністю це розподільча система напруги нам потрібно переробити повністю систему щитової. Зробити однофазний перехід і вивести окремо розетку проблема з бензином, ми не завжди встигаєм його довозити, генератори багато використовують, мені потрібен постійний запас мати бензина, але його важко тримати, бо бензин вивітрюється кожні 20-30-40 годин маєш міняти масло і воздушний фільтр.

У кондитерській, де працює пані Ольга, теж вже замовили генератор. Та поки його ще немає викручуються, як можуть...

Зроби сильніше, давай може бокову панель включи.

Цукерки, тістечка та шоколадки без глютену та цукру це те, чим тут займаються. Без світла, але робота кипить. Щоб зробити начинку пані Ользі довелося вийти на роботу ввечері. А от щоб прикрасити цукерки під рукою завжди є гаряча вода.

Ольга Конєва, працівниця кондитерської:

Сьогодні встигла нагріти багато води гарячої, і глазур розігрілася до того часу поки виключили, такшо я можу зараз ще трошки часу попрацювати коли і вечером то вечером працюємо. Стараємося працювати коли моментами є світло, ми стараємося в ті години по максимуму надолужити.

Електрику вимикають по кілька разів на день. В студії краси Катерини вже другий день свято.

Катерина Кононова, власниця студії краси:

Другий день є світло, це прям радість і празник. Дівчата задоволені тому що нам тепло.

Але і без живлення роботу у салоні не припиняють.

Катерина Кононова, власниця студії краси:

Оце у нас павербанк. Він у нас іде великий десь тут даже написано на 50 тисяч, щоб довго тримав і лампи потрібно щоб були спеціальні і свет, і наша лампа може працбювати.

Інструменти довелося придбати на акумуляторах. Працювати такі можуть без підзарядки 20 годин.

Навіть якщо світло виключають, на цьому робота не завершиться, ми далі будемо працювати, робити наших дівчат красивими.

Підприємці Ужгорода винахідливі. До роботи в умовах, коли немає струму - призвичаїлися. Роботу не припиняють. І задля перемоги України кажуть, готові потерпіти.

Степан Ридош, власник магазину електроніки:

Ми мусимо працювати, як підприємці ми мусимо тримати країну в цілях, ми ж є донати для ЗСУ.

Ольга Конєва, кондитерка: