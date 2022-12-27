Українців попередили про лавинну небезпеку [ Редагувати ]
Протягом 27-28 грудня на високогір'ї Івано-Франківської прогнозується лавинна небезпека, тому українцям варто утриматися від походів у гори. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
У вівторок на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку з відлигою та опадами.
Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Від походів на високогір'я варто утриматися.
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