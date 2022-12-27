Протягом 27-28 грудня на високогір'ї Івано-Франківської прогнозується лавинна небезпека, тому українцям варто утриматися від походів у гори. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

У вівторок на високогiр'ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв'язку з відлигою та опадами.

Також можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Від походів на високогір'я варто утриматися.