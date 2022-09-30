Ватажок самопроголошеної "днр" денис пушилін підписав постанову про "конфіскацію" нерухомості 142 осіб і двох компаній. Зокрема, окупанти забирають майно українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Згідно з "документом", окупаційна влада припиняє "право власності та інші речові права" зазначених фізосіб, а їхнє майно передають у "держвласність" без компенсації вартості.

До списку осіб, яких позбавили майна, також потрапили лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко й екс-генпрокурор Віктор Пшонка.

У травні пушилін наказав "націоналізувати" об'єкти водо- та енергопостачання, а також залізничну інфраструктуру на окупованих територіях Донеччини. У вересні він доручив "перевести у держвласність" майно українського аграрного комбінату "Каргілл".

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27 червня Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського союзу з прав людини щодо відшкодування його власності у Маріуполі. Гірничо-металургійна компанія "Метінвест", яка йому належить, втратила два головні підприємства в Маріуполі: "Азовсталь" і Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММК). Ці заводи знищені під час штурму міста російськими окупантами.

Нагадаємо, що з початку вторгнення статки Ріната Ахметова скоротилися майже на дві третини, однак він залишається найбагатшою людиною країни. Якщо в лютому 2022 року статки Ахметова оцінювалися в $13,7 млрд, то до липня вони скоротились до $4,9 млрд.