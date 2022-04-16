Низка бізнесменів, які народилися і виросли в росії, звернулися до видавців журналу Forbes із проханням не називати їх "російськими бізнесменами". Як повідомляє видання, зокрема про це попросили представники засновника "ВКонтакте" і Telegram Павла Дурова.

Павло поїхав з росії багато років тому і не збирається повертатися. Дуров у 2014 році казав, що не збирається жити і працювати в росії.

Дуров кілька років фігурував у списках Forbes як представник росії, однак з минулого року він є громадянином Франції. Також у засновника Telegram, за наявними даними, є громадянство Сент-Кітс і Невіс.

Просять не називати їх російськими бізнесменами Ігор та Дмитро Бухмани - засновники компанії Playrix, яка займається розробкою мобільних ігор, Микола Сторонський - співзасновник Revolut й інвестор Юрій Мільнер.

Бухмани заявляють, що кілька років тому вони переїхали до Ізраїлю, а представники Сторонського нагадують, що він є громадянином Великої Британії.

Юрій Мільнер наполягає на тому, що з 2014 року не був у росії і не має активів на її території, а ще у 1999 році отримав громадянство Ізраїлю.

Forbes зазначає, що прохання від підприємців, які мають зв'язки з росією, не вказувати їх у списках як "російських бізнесменів", надходили і раніше, однак останні кілька місяців кількість таких звернень зросла, у тому числі на тлі санкцій, запроваджених щодо росії через вторгнення до України.

Нагадаємо, що у Forbes підрахували, скільки російські мільярдери втратили через загрозу вторгнення до України.