Внаслідок вогневої поразки позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими.

Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Минулої доби, 27 грудня, противник завдав ракетного удару і зробив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах міста Херсон.

Противник продовжує вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах та намагається покращити тактичне становище на Лиманському напрямку.

Наші воїни відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Майданчик та Краснополівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Перемога та Золота.

У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до Збройних сил рф.

Українські ракетники та артилеристи минулої доби вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об'єкт окупантів.