В Україні масштабна повітряна тривога: окупанти вдарили ракетами по Харкову [ Редагувати ]
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У більшості областей України зранку 28 грудня оголосили повітряну тривогу. Відомо про перші "прильоти".
Масштабну повітряну тривогу у Києві, а також у центральних та східних областях оголосили після 9:00.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстрілюють місто. Він закликав жителів перебувати в укриттях.
Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко зазначив, що росіяни вдарили по Харкову ракетами. На місці працюють рятувальники.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдали ракетного удару по Слобідському району, поки інформації про постраждалих немає.
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