Мінус 550 окупантів: названо нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники минулої доби ліквідували 550 окупантів та кілька одиниць ворожої техніки. Усього з початку повномасштабної війни втрати рф становили 103 770 солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 28.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 103 770 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3017 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 6037 (+13) од.,
- артилерійських систем - 1999 (+1) од.,
- РСЗВ - 418 (+0) од.
- засоби ППО - 212 (+0) од.,
- літаків - 283 (+0) од.,
- вертольотів - 267 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1707 (+0),
- крилаті ракети - 653 (+0),
- кораблі /катери - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4660 (+9) од.,
- спеціальна техніка - 179 (+0).
по темі
Нові ударні дрони Punisher надійшли на озброєння української армії
У більшості областей України зранку 28 грудня оголосили повітряну тривогу
Гаряча фаза війни має закінчитись навесні виходом на кордони України 1991 року
Від початку повномасштабного російського вторгнення українські бійці ліквідували більше 100 тисяч окупантів і продовжують це робити
Сьогодні, 27 грудня, жителі Херсону неодноразово чули вибухи
35-й військовий гарнізонний суд Петропавловська-Камчатського визнав військовослужбовця винним у тому, що він відмовився від участі війни проти України. Його засудили до одного року та восьми місяців позбавлення волі у колонії-поселенні