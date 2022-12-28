Ракетний удар по Харкову: нові подробиці [ Редагувати ]
Через обстріл Харкова в середу, 28 грудня, поранення отримала одна людина.
Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову осколкове поранення отримав 48-річний чоловік", - розповів він.
За словами очільника регіону, наразі він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
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