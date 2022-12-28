На тлі нового спалаху COVID-19 у Китаї місцева партійна та бізнес-еліта масово закуповує відомий антиковідний препарат Paxlovid американської корпорації Pfizer. Ці ліки є єдиним іноземним препаратом для лікування коронавірусу, схваленим китайською владою. Про це повідомляє Financial Times.

У КНР зріс попит на всі антиковідні препарати, а місцеві лікарні відчувають брак Paxlovid. Лікарі повідомляють, що чиновники та великі бізнесмени скупили великі партії цих ліків для себе, своїх родичів та друзів, незважаючи на те, що ціни на нього злетіли в кілька разів.

У середині грудня Pfizer підписала угоду про дистрибуцію з китайською державною компанією Meheco Group. Перші поставки Paxlovid до Китаю відбулися ще в березні, коли стався спалах коронавірусу в Шанхаї. Після цього поставки обмежили, тому зараз надходять повідомлення про дефіцит препарату в країні.

Нагадаємо, лише за один день 20 грудня коронавірусом заразилися 37 млн китайців.

На початку грудня ВООЗ повідомила про імунітет до COVID-19 у 90% населення світу.