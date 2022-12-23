З початку грудня на коронавірус захворіли чверть мільярда жителів Китаю, що становить 18% населення країни. Такі оцінки були представлені на закритому засіданні Національної комісії охорони здоров'я, передає Bloomberg.

За цими підрахунками, лише за один день 20 грудня коронавірусом заразилися 37 млн людей.

При цьому незалежні аналітики днями оцінювали приблизну кількість хворих лише у мільйон людей щодня. Добова смертність, за їхніми даними, становить п'ять тисяч осіб.

Офіційно влада Китаю підтвердила лише три тисячі випадків з початку грудня.

Влада Китаю, яка впродовж трьох років дотримувалась політики нульової терпимості щодо COVID-19, наприкінці 2022 року пішла на різке пом'якшення обмежень.

Причиною цього стали найбільші акції протесту в країні за десятиліття, спричинені втомою жителів від постійних локдаунів. Спочатку їхні учасники просили скасувати антиковидні обмеження, однак згодом стали висувати і політичні вимоги.

За офіційними даними, у Китаї повністю вакциновано понад 90% населення, однак серед людей похилого віку, які складають основну групу ризику, вакцинацію пройшли менше половини. При цьому незалежні експерти мають сумніви щодо ефективності вакцин, які застосовуються в Китаї.

На початку грудня ВООЗ повідомила про імунітет до COVID-19 у 90% населення світу.