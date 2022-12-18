Незважаючи на ослаблення коронавірусних обмежень, вулиці великих міст Китаю практично порожні. Багато мешканців або хворі, або намагаються не виходити зайвий раз з дому, щоб уникнути зараження в умовах серйозної нестачі лікарських препаратів. Про це повідомляє Reuters.

17 грудня бюро статистики КНР повідомило про 2 тис. нових випадків захворювання на COVID-19 на всю країну. Однак після того, як Держкомісія КНР з охорони здоров'я перестала з 14 грудня вказувати кількість нових безсимптомних випадків захворювання, ця статистика зовсім не відображає реального розмаху захворюваності.

Reuters повідомляє, що незважаючи на нуль у графі смертельних випадків через коронавірусну інфекцію за останні 10 днів, морги та крематорії Пекіна не справляються з навантаженням.

Минулої п'ятниці, 16 грудня, Держрада Китаю випустила директиву, в якій закликала місцеву владу скоординувати свої дії, щоб забезпечити населення країни достатньою кількістю лікарських препаратів.

Однак за даними Financial Times, вже зараз по всій країні спостерігається серйозна нестача лікарських засобів не лише від COVID-19, а й від застуди.

Про нестачу ліків вже повідомляють жителі Шанхая, Шеньчженя та деяких інших міст. При цьому з аптек зникли і тести на COVID-19, а у клінік, які надають тестування, вишикувалися довгі черги.

Влада багатьох міст уже заявила про перехід шкіл на режим віддаленої роботи або про його продовження там, де він досі діяв.

Так, з понеділка, 19 грудня, у Шанхаї школи мають перевести більшість занять в онлайн-режим, а в сусідньому Ханчжоу більшості школярів рекомендували завершити зимовий семестр достроково. Про продовження режиму віддаленого навчання заявила і влада Гуанчжоу.

Введення назальної вакцини від коронавірусу

Головний епідеміолог Китаю Ву Цзунью заявив 17 грудня, що країна в найближчі три місяці має пройти через три хвилі захворюваності COVID-19, і перша з них уже почалася.

Пікові показники захворюваності очікуються під час і після святкування китайського Нового року. На цей раз святковими будуть дні з 21 по 27 січня. На період новорічних свят припадає масова внутрішня міграція, коли сотні мільйонів людей вирушають по країні відвідати родичів.

На початку грудня ВООЗ повідомила про імунітет до COVID-19 у 90% населення світу.