Microsoft перестав підтримувати Internet Explorer [ Редагувати ]
Корпорація Microsoft 15 червня оголосила про припинення підтримки браузера Internet Explorer у Windows 10.
Починаючи з Windows 11, стандартним браузером є Edge. Тим, хто все ще працює на Internet Explorer, рекомендується терміново синхронізувати всі свої дані з Edge, до нього можна перенести збережені паролі, вибране та інші налаштування.
У Edge можна працювати у спеціальному режимі IE, який підтримуватиметься як мінімум до 2029 року..
Microsoft Edge не лише швидший, безпечніший і сучасніший, ніж Internet Explorer, але і здатний вирішити ключову проблему: сумісність зі старими, застарілими веб-сайтами та програмами.
Підтримка Internet Explorer зберігається для корпоративної версії Windows 10 LTSC.
Браузер Internet Explorer з'явився у 1995 році. На початку 2000-х років це був найпопулярніший браузер у світі - тоді він був основним у 90-95% користувачів інтернету, потім став втрачати популярність.
Однак і зараз, згідно з даними досліджень, Windows 10 з Internet Explorer може стояти приблизно на 47% офісних комп'ютерів по всьому світу.
Нагадаємо, що Microsoft зробить VPN-сервіс у власному браузері Edge.
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