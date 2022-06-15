Корпорація Microsoft 15 червня оголосила про припинення підтримки браузера Internet Explorer у Windows 10.

Починаючи з Windows 11, стандартним браузером є Edge. ​Тим, хто все ще працює на Internet Explorer, рекомендується терміново синхронізувати всі свої дані з Edge, до нього можна перенести збережені паролі, вибране та інші налаштування.

У Edge можна працювати у спеціальному режимі IE, який підтримуватиметься як мінімум до 2029 року..

Microsoft Edge не лише швидший, безпечніший і сучасніший, ніж Internet Explorer, але і здатний вирішити ключову проблему: сумісність зі старими, застарілими веб-сайтами та програмами.

Підтримка Internet Explorer зберігається для корпоративної версії Windows 10 LTSC.

Браузер Internet Explorer з'явився у 1995 році. На початку 2000-х років це був найпопулярніший браузер у світі - тоді він був основним у 90-95% користувачів інтернету, потім став втрачати популярність.

Однак і зараз, згідно з даними досліджень, Windows 10 з Internet Explorer може стояти приблизно на 47% офісних комп'ютерів по всьому світу.

Нагадаємо, що Microsoft зробить VPN-сервіс у власному браузері Edge.