Військові пояснили російську стратегію масових атак [ Редагувати ]
Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що під час масових атак запускають три хвилі дронів-камікадзе. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Таким чином рф намагається знищити українську ППО та завдати ударів по критичних об'єктах.
Окупанти почали використовувати нову партію іранських дронів для ударів по Україні. Про це свідчить маркування на ворожих безпілотниках.
За словами Гуменюк, росіяни під час масованих атак запускають відразу три хвилі дронів.
Ми бачимо, що вони застосовують масовані дронові атаки відповідними хвилями, оскільки спрямовують їх у тому числі і проти засобів протиповітряної оборони... Першу хвилю вони запускають саме для виявлення засобів ППО, друга хвиля - щоб вдарити по цих об'єктах, системах ППО. Вже третя хвиля, як правило, спрямовується на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури, які були на меті ураження.
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