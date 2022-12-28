Начальниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила про те, що під час масових атак запускають три хвилі дронів-камікадзе. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Таким чином рф намагається знищити українську ППО та завдати ударів по критичних об'єктах.

Окупанти почали використовувати нову партію іранських дронів для ударів по Україні. Про це свідчить маркування на ворожих безпілотниках.

За словами Гуменюк, росіяни під час масованих атак запускають відразу три хвилі дронів.