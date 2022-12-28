Виступ Зеленського в Верховній Раді: основні цитати [ Редагувати ]
Фото: Подробиці.ua
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді. Під час виступу він звернувся до українців зі щорічним посланням.
Засідання відбувалось у закритому режимі.
по темі
Prev Next
28 грудня 2022 16:18 Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням
У середу, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді
23 грудня 2022 15:40 Зеленський назвав завдання дипломатії на 2023 рік
Президент України Володимир Зеленський заявив про головні питання української дипломатії на наступний рік
23 грудня 2022 15:18 Нові поїздки Зеленського за кордон: названо умову
Президент Володимир Зеленський готовий здійснювати нові візити за кордон
23 грудня 2022 11:50 Зеленський позапланово звернувся до українців (відео)
У пятницю, 23 грудня, президент Володимир Зеленський позапланово записав відеозвернення до українців
21 грудня 2022 21:07 У 2023 році маємо повернути свободу всій Україні: Зеленський назвав мету візиту в США
Президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон, щоб обговорити з Байденом двосторонню співпрацю України та Сполучених Штатів Америки