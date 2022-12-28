Куди звертатись, якщо зникло світло: інструкція від ДТЕК [ Редагувати ]
У ДТЕК пояснили, куди звертатися у разі зникнення світла. Жителям України дали інструкцію.
Якщо немає світла та ви не знайшли:
- інформації щодо відключення та термінів повернення світла
- свою адресу в графіку стабілізаційних відключень
- або графік не співпадає з відключеннями
Ви це можете з’ясувати за допомогою особистих повідомлень на facebook-сторінках:
- ДТЕК Київські електромережі
- ДТЕК Київські регіональні електромережі
- ДТЕК Дніпровські електромережі
- ДТЕК Донецькі електромережі
- ДТЕК Одеські електромережі
Інформація про тип відключень та графіки:
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