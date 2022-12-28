Для нього і його підрозділу війна росії проти України почалась у 2014-му.

Майже 9 років у строю. Для нього і його підрозділу війна росії проти України почалась у 2014-му. Тоді вони вперше зустрілися з армією рф.

Про бій, який тривав 24 години, про найважчу втрату для українського офіцера і найскладніший момент в обороні столиці, який міг змінити хід війни - з перших вуст почуєте від генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

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