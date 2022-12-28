Про бій, який тривав 24 години, та найважчу втрату: інтервʼю з генерал-лейтенантом Олександром Павлюком [ Редагувати ]
Майже 9 років у строю. Для нього і його підрозділу війна росії проти України почалась у 2014-му. Тоді вони вперше зустрілися з армією рф.
Про бій, який тривав 24 години, про найважчу втрату для українського офіцера і найскладніший момент в обороні столиці, який міг змінити хід війни - з перших вуст почуєте від генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Ірини Баглай з Героєм України у рамках проєкту "Обличчя року".
по темі
Більшість завдань розвідників - секретні, тож розповідати докладно про них не можуть. Натомість - говорять про мотивацію, про звитяжні вчинки і про людей, заради яких - виборюють волю України. Далі історія - розвідника з Хмельниччини.
Атаки по складових хваленої ядерної тріади росії - це дуже болючий удар: і репутаційний, і військовий, і стратегічний. Яка з цього приводу істерика на федеральних каналах ми розповімо згодом, а зараз - проаналізуємо це з військової точки зору.
Харківський мер повідомив: ця атака на енергозабезпечення міста не вплинула. Однак - є поранена людина! Більше про ранковий обстріл - розкажуть наші харківські кореспоненти.
Село Демидів, яке через підірвану дамбу захистило Київ від наступу російського війська підірвати - досі потерпає від водопілля. Селяни скаржаться, що вода стоїть на городах, у погребах і хатах. Наслідки лиха бачив Михайло Манилюк.
Шанси відновити його швидко були мінімальні. Бо пошкодження - серйозні і грошей потрібно чимало, бо сам житловий комплекс великий. Але люди боролися за свої помешкання.
Цілі міста без світла і тепла. Такі реалії сучасного життя в країні окупанта. Країні, яка ніяк не хоче виходити з часів середньовіччя. Як живе, точніше, виживає, і прагне воювати російська глибинка - Даніїл Снісар розкаже.