На Львівщині збили 4 з 6 ракет, дві влучили в електропідстанцію - ОВА [ Редагувати ]
По Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили протиповітряної оборони збили. Є два попадання в електропідстанцію. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково. Найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку.
Через новий ракетний удар 90% Львова залишилось без електропостачання. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури.
Зранку російська армія випустила по Україні 69 крилатих ракет, 54 збила українська ППО.
За даними міністра енергетики, ракети пошкодили об'єкти генерації та електромережі. Через це складна ситуація зі світлом на заході країни, Одещині та Київщині.
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Вранці 29 грудня на території Білорусі впала українська ракета комплексу С-300. Про це повідомляє білоруське державне інформаційне агентство "Белта"
Вранці 29 грудня російські війська завдали масового ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 54 з 69 крилатих ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла. Енергетики вже відновлюють енергопостачання.
Російські війська 22 грудня завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Окупанти випустили по місту дві ракети
Російська армія готується завдати чергового масованого ракетного удару по Україні 22 або 23 грудня. Загалом планується випустити не менше 67 крилатих ракет. Наступної доби після удару не виключається застосування іранських дронів-камікадзе