По Львівській області ворог випустив 6 ракет, з них 4 сили протиповітряної оборони збили. Є два попадання в електропідстанцію. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Без електроенергії 282 населені пункти, з них 76 частково. Найважче подати напругу для Львова та прилеглих населених пунктів: Оброшине, Зимна Вода, Дубляни, Брюховичі. Енергетики працюють над поверненням світла й води у кожну домівку.

Через новий ракетний удар 90% Львова залишилось без електропостачання. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури.

Зранку російська армія випустила по Україні 69 крилатих ракет, 54 збила українська ППО.

За даними міністра енергетики, ракети пошкодили об'єкти генерації та електромережі. Через це складна ситуація зі світлом на заході країни, Одещині та Київщині.