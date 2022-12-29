Вранці 29 грудня російські війська завдали масового ракетного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 54 з 69 крилатих ракет. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Сьогодні вранці агресор здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої країни. За попередніми даними, всього було застосовано в ударі 69 ракет. Силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.

Ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П. Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.

Над Києвом сили ППО збили всі 16 ворожих ракет. Уламками збитих ракет пошкоджено три приватні будинки та один автомобіль в Дарницькому районі, промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському. Відомо про трьох постраждалих, їх ушпиталили.

За даними міністра енергетики, ракети пошкодили об'єкти генерації та електромережі. Через це складна ситуація зі світлом на заході країни, Одещині та Київщині.