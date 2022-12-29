Єрмак назвав альтернативу гарантіям безпеки для України [ Редагувати ]
Україна отримає всі необхідні гарантії безпеки від країн-партнерів. Питання тільки в тому, коли і як ці гарантії будуть надані.
Про це сказав керівника Офісу президента Андрій Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Я не вірив, що за такий короткий строк ми зможемо підготувати такий документ - Kyiv Security Compact, який лежить у свіх світових лідерів на столі. І сьогодні навіть ніхто не говорить про "можливо" чи "неможливо". Є факт, питання тільки коли і як ці гарантії будуть надані кожною країною. Або це буде комплекс договорів, або один великий договір чи двосторонні договори і так далі", - сказав Єрмак.
За його словами, це може бути один великий документ, де будуть закладені принципи, а потім він буде додаватися двосторонніми договорами. Чи договорами, які будуть стосуватися однієї тематики.
"Я впевнений, або ми отримаємо ці гарантії, або станемо членами НАТО. Може бути й так, що одне і друге", - додав керівник Офісу президента.
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