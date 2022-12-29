Коли закінчиться війна росії проти України: у Зеленського відповіли [ Редагувати ]
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Терміни завершення війни росії проти України назвати поки що все ще складно, але відчуття перемоги нашої країни вже витає в атмосфері.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Я вважаю, що відчуття перемоги вже починає витати в атмосфері. Коли (скінчиться війна - ред.) я не знаю. Ми все робимо, щоб це сталося якнайшвидше. Але відчуття перемоги, воно вже є. Але це має бути повна перемога. Спочатку ж приходить почуття, а з цього все і починається", - наголосив Єрмак.
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