Чому Іран не передає ракети росії: у розвідці назвали причину [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Росія досягла з Іраном попередніх домовленостей щодо постачання балістичних ракет, але Тегеран все ще не передає їх через можливі наслідки такого кроку.
Про це повідомляє представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
Він підкреслив, що іранські балістичні ракети є дуже бажаною зброєю для російського диктатора володимира путіна, але поки він все ще не може його отримати.
"Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості ми знаємо, що вони є, але тепер залишилося дочекатися і подивитися. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так горять бажанням допомагати Путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати", - зазначив Юсов.
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