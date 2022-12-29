Російські окупанти можуть спробувати завдати ще одного ракетного удару по Україні до кінця 2022 року.

Про це повідомляє у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що таким чином ворог хоче, аби українці "зустрічали Новий рік у темряві".

"Залишилося два дні цього року. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати", - сказав Зеленський.

Водночас президент підкреслив, що попри будь-які плани рф, ми знаємо одне: обов'язково вистоїмо та виженемо загарбників з нашої землі.