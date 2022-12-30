Президент путін запросив Сі Цзіньпіна в москву [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Російський диктатор володимир путін запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна до росії. Глава кремля чекає його в москві весною 2023 року.
Про це повідомив путін під час відеорозмови з китайським лідером.
"У наступному році інтенсивні двосторонні обміни продовжаться, не сумніваюся, і ми знайдемо з вами можливість зустрітися особисто. Чекаємо на Вас шановний пане голово, дорогий друже, чекаємо на вас навесні наступного року з державним візитом до Москви", - сказав путін.
За словами диктатора, це нібито "продемонструє всьому світу міцні російсько-китайські зв'язки" та "стане головною політичною подією року у двосторонніх відносинах".
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