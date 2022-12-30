Киян попередили про вибухи [ Редагувати ]
У п'ятницю, 30 грудня, у Вишгородському районі проходитимуть навчання для саперів. У Київській області можуть лунати вибухи. Про це повідомляється у Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації.
Зазначається, що сапери відпрацьовуватимуть навички вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
У зв'язку з цим у деяких громадах області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій та в разі повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів.
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