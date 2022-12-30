Українські газопостачальні компанії опублікували тарифи, за якими населення купуватиме у них блакитне паливо у січні. Ціна на газ для українців у першому місяці нового року коливатиметься від 7.70 до 9.99 за кубометр, в залежності від постачальника.

А от у Європі ціни на газ упали до довоєнного рівня. Дещо знизилась і ціна на нафту. Що відбувається на європейському енергетичному ринку після відсторонення з нього росії, розбиралась Олена Абрамович.

Не встигли у Брюсселі встановити граничну ціну на газ на рівні 180 євро за мегават-годину, як він здешевшав до 80. Приблизно такі ж ціни на європейських ринках були перед повномасштабним вторгненням росії. На початку березня вони зросли утричі, а влітку у певний момент узагалі сягнули 340 євро за мегават-годину.

Нинішній рівень на 30 відсотків вищий, за аналогічний період минулого року, коли в Європі був надзвичайно низький рівень сховищ, і приблизно на 10 відсотків вищий, ніж середній показник за попередні п'ять років.

Причин такого падіння цін кілька. Перш за все - це теплі осінь та зима. Через сприятливу погоду, опалювати домівки чимало домогосподарств цьогоріч почали значно пізніше. Тож газові сховища у Євросоюзі заповнені. У середині листопада вони були на 95% повні, тепер на 83%. Ще одна причина - сповільнення виробництв, які споживали чимало пального і стали нерентабельними.

Деякі керівники галузі вважають, що дефіцит енергоносіїв також може стати проблемою наступної зими. Проте трейдерам також довелося зважити наслідки рецесії, яка очікується в кількох великих європейських економіках, що може знизити попит на енергію.

Тим часом зниження попиту на нафту з боку Китаю, де очікується черговий ковідний удар по економіці, спричиняє і здешевшання нафти також. У ЄС наприкінці року ухвалили кілька рішень, щоб стримати ріст цін. Встановили граничну ціну на російську нафту, яку самі не купують, проте не дозволяють дешево купувати й усім іншим країнам. А всередині ЄС запровадили стелю цін на газ - не лише на російський, а на будь-який.

Йозеф Сікала, промисловості й торгівлі Чехії:

Ми затвердили тимчасовий, ефективний і реалістичний механізм, який захистить громадян та бізнеси від надмірних цін на газ. Водночас він включає запобіжні заходи, які забезпечать конкурентоспроможність та привабливість європейського ринку для постачальників газу.

Цей механізм ще не запрацював - його запустять 15 лютого. Тим часом у країнах Євросоюзу розбудовують нову інфраструктуру. Термінал скрапленого газу днями прибув до Фінляндії, ще один з рекордними темпами збудували та відкрили тиждень тому у Німеччині.і готують ще три. Крок за кроком, Європа повертається до адекватних цін на енергоносії.