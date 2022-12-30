В окупованому Донецьку загинув заступник керівника контрольно-слідчого відділу військового слідчого управління Слідчого комітету рф по Об'єднаному угрупованню військ підполковник юстиції Євген Рибаков. Про це повідомляє Слідчий комітет рф.

​Рибаков загинув 30 грудня внаслідок артилерійського обстрілу.

За фактом загибелі Рибакова порушено кримінальну справу. Євген Рибаков, зазначає СКР, неодноразово нагороджувався медалями та відзнаками за успіхи на служби. Він був ветераном бойових дій та військової служби, брав участь у контртерористичній операції на території Північного Кавказу.

Євген Рибаков

Російські Telegram-канали припускають, що Рибаков загинув після нещодавнього обстрілу готелю "Вікторія". А також зазначають, що після низки подібних випадків "відрядження" з рф тепер мають селитися не в готелях, а на квартирах чи приватному секторі.

Готель "Вікторія"

Нагадаємо, 21 грудня у Донецьку поранили ексглаву "Роскосмосу" Рогозіна та "главу уряду днр".