В окупованому Донецьку поранили ексглаву "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна і так званого "главу уряду днр" Віталія Хоценка. Про це повідомив ТАСС.

Рогозіна поранили під час обстрілу ресторану "Шеш-беш", де він відзначав свій 59-день народження. Він так прокоментував своє поранення.

Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место... Били калибром 120 или 155 мм...



У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей.

"Baza" повідомила, що у Рогозіна осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Окрім Рогозіна, поранення отримав "глава уряду" так званої "днр" Хоценко. Його охоронець і ще одна людина загинули.

Дмитра Рогозіна звільнили з "Роскосмосу" в липні 2022 року. Замість цього главою держкорпорації призначили Юрія Борисова.