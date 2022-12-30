Наші захисники щодня відбивають до 20 атак у районі Бахмута [ Редагувати ]
Наші захисники щодня відбивають до 20 атак у районі Бахмута на Донеччині. Такі дані наводять у Генштабі. Водночас за даними Інституту вивчення війни, можливості особового складу та техніки російських військ в районі українського міста сильно виснажені. Та ворог усе одно продовжує самовбивчі атаки. Про оборону Бахмуту наш наступний матеріал.
Отам уже лінія розмежування, лінія фронту проходить. І оттуда постійно прильоти, і кожного дня вони там спалюють якусь будівлю. Це ще тихо, це іще тихо.
Постійні обстріли, навкруги розбиті житлові будинки. Останні місяці - це страшна й одночасно типова картина для Бахмуту.
Куди гатити тут - росіянам все одно, кажуть наші захисники. А в місті досі залишаються мирні люди.
Навіть на самій лінії зіткнення люди не полишають… Будівлі вщент вигорівші, люди живуть у підвалах. Ми їх годуємо, даємо теплі речі, щоб вони якось прожили. Пропонуючи їм поїхати кудись - вони відмовляються. Кажуть: "ну це моя домівка, я звідси нікуди не піду".
Піклуватися про місцевих і одночасно боронити місто - робота надскладна, кажуть українські бійці. Тим паче, що ворожі солдати тепер фактично використовують тактику смертників.
В основному, коли іде активна дія, коли в них іде наступ - вони ідуть навіть не пригинаючись. Ідуть в повний зріст. Ховаються лише за розкладками місцевості, за будівлями якимись. Є такі, що здаються. Або просто ми їх забираємо, потім з ними ведуться бесіди. Вони кажуть: "ну а що, нам або сюди, або нас вб'ють там".
Ворог вдається і до відверто підлої тактики.
Вони з поранених знімають нашу форму, одягають її. А наших поранених вдягають в російську форму. І якщо важко - не можуть їх транспортувати, розстрілюють, наче це робимо ми.
І поки росіяни ведуть себе як справжні нацисти, наші захисники - не лише мужньо тримають оборону, а ще й кепкують над ворогом.
Здесь орел, если видите. - Это прям российская пропаганда - будет взрыв мозга. - Не ну, смотрите. Они же считают нас нацистами, да? Но это же не есть символ нацизма. Это орел и герб Украины. Они нас хотят такими считать. Ну хорошо, мы будем такими для них.
Наші бійці запевняють: не зважаючи на втому та складнощі - зроблять усе, щоби Бахмут так і залишився містом-фортецею, яке не піддалося ворожій навалі.
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