Російські окупанти викрали 30 мерів українських міст, з них 7 досі вважаються зниклими безвісти. Про це мер Києва та глава Асоціації міст України Віталій Кличко розповів в інтерв'ю The Spiegel.

У Кличка запитали, чи був він ціллю російських диверсантів.

Звичайно. Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися зі своїми громадами. Семеро з них вважаються зниклими безвісти.

Столичний градоначальник поскаржився на млявість центральної влади. За його словами, уряд не дав чіткої інструкції місцевим чиновникам: залишати своє місто у разі загрози окупації, чи залишатися.

Ситуація була складною: якщо ти залишаєшся зі своєю громадою, ти зрадник. Якщо ви хочете залишити свою громаду й евакуюватися, ви перелякане кошеня. Що ти маєш робити? Я говорю тут як голова Асоціації міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду за інструкціями: чи залишатися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, росія вбила 450 і вкрала понад 13 тисяч українських дітей.