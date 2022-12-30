Окупанти викрали 30 мерів, з них 7 зникли безвісти - Кличко [ Редагувати ]
Російські окупанти викрали 30 мерів українських міст, з них 7 досі вважаються зниклими безвісти. Про це мер Києва та глава Асоціації міст України Віталій Кличко розповів в інтерв'ю The Spiegel.
У Кличка запитали, чи був він ціллю російських диверсантів.
Звичайно. Мери були цілями всюди. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці.
По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися зі своїми громадами. Семеро з них вважаються зниклими безвісти.
Столичний градоначальник поскаржився на млявість центральної влади. За його словами, уряд не дав чіткої інструкції місцевим чиновникам: залишати своє місто у разі загрози окупації, чи залишатися.
Ситуація була складною: якщо ти залишаєшся зі своєю громадою, ти зрадник. Якщо ви хочете залишити свою громаду й евакуюватися, ви перелякане кошеня. Що ти маєш робити? Я говорю тут як голова Асоціації міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду за інструкціями: чи залишатися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали.
Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, росія вбила 450 і вкрала понад 13 тисяч українських дітей.
по темі
У четвер, 29 грудня, під час масованої атаки росіян на Україну у столиці спрацювало ППО
У четвер, 29 грудня, у Києві пролунали вибухи. Спрацювало ППО, а уламками збитої ракети пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль
19 грудня, у День Святого Миколая, в Києві засвітили вогні на головній ялинці України
У п’ятницю ввечері, 16, грудня, мер столиці Віталій Кличко заявив про те, що після ураження кількох об’єктів критичної інфраструктури столиці в місті є дефіцит постачання електроенергії та пошкодження електромереж
Зранку 16 грудня вибухи пролунали у трьох районах Києва: Деснянському, Дніпровському та Голосіївському. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко