росія вбила 450 і вкрала понад 13 тисяч українських дітей - Офіс генпрокурора [ Редагувати ]
Через збройне вторгнення росії в Україну станом на ранок 17 грудня постраждали понад 1313 українських дітей. З них 450 загинули, а понад 863 - отримали поранення різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зниклими вважається 331 дитина. Також відомо про вивезення до росії 13613 українських дітлахів.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 428, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 80, Запорізькій - 78, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 39.
Через бомбардування та обстріли рашистами пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
16 грудня внаслідок влучання ворожої ракети в житловий будинок у Кривому Розі загинула півторарічна дитина. Ще четверо дітей віком від 3 до 10 років отримали поранення.
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