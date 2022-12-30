Зеленський назвав ціль на 2023 рік [ Редагувати ]
Одним з найголовніших завдань 2023 року являється убезпечення генерації та постачання електрики у будинки українців. Держава буде прикладати для цього багато зусиль.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.
За словами голови держави, питання про стан енергетики в Україні було обговорено на окремій нараді.
"У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обов’язково", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що вважає це завдання одним з найголовніших на наступний рік. При цьому він впевнений, що воно буде виконано.
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