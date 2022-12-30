"Ще одна-дві атаки": в Україні оцінили ракетний потенціал росії [ Редагувати ]
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Російські військові можуть ще завдати удару по території України до кінця 2022 року. Але для накопичення спорядження їм потрібен час від тижня до 10 днів.
Про це https://lb.ua/news/2022/12/30/540944_oleksiy_reznikov_viyna.htmlhttps://lb.ua/news/2022/12/30/540944_oleksiy_reznikov_viyna.html міністр оборони Олексій Резніков порталу Lb.ua.
Так, міністр ствердно відповів на питання, чи можна вважати, що росіянам цього року вистачить ракет ще на одну-дві ракетні атаки, а після цього їхній глобальний потенціал буде вичерпано. Резніков зазначив, що росіяни вже почали використовувати свій критичний запас ракет "Іскандер" та "Кинджал".
За його словами, росіяни до кінця цього року можуть здійснити по Україні одну-дві атаки формату "ракети+дрони іранські" або "дрони+ракети". Однак для відновлення свого бойового потенціалу окупантам необхідно від тижня до 10 днів.
"Вони можуть зробити дві хвилі: ракети+дрони іранські або дрони+ракети, але вони не можуть ракети+ракети. Якщо масовані. Тому що там є нюанси технічного характеру - накопичення, споряджання тощо. Плюс вони проводять розвідку, дорозвідку, замовляють космічні супутники, шукають, де наша ППО", - сказав Резніков.
Міністр відзначив, що українські Повітряні сили роблять свою роботу філігранно. В той же час вони не стоять на місці і це не дає ворогу можливості їх відстежити.
"Ні, вони теж змінюють позиції, дзуськи їм знайтися. Це теж не просто так. Тому в цьому році загроза одного удару є", - підкреслив він.
Відзначимо, інтерв’ю міністра відбувалось у вівторок, 27 грудня.
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