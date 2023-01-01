У росіян можуть з'явитися нові "власники" - Данілов [ Редагувати ]
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн і вона може стати колонією. Тому країну-агресора необхідно знищити якнайшвидше. Про це він сказав в ефірі телемарафону
У росіян можуть з'явитися нові "власники". Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна-сусід поступово підминає рф під себе, бо там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для миру та для нас.
При цьому на запитання про те, чи йдеться про Китай, Данілов не відповів ствердно, але й не заперечив.
Він зазначив, що зараз необхідно звернути увагу на ті процеси, які відбуваються з росією. Зокрема, у неї залишилося ракет лише на дві-три потужні атаки.
Ми повинні мати на увазі, що вони можуть отримати "несподіваних друзів" і росія може стати колонією. Якщо хтось вважає, що з росією потрібно вести переговори, то я вважаю, що росію треба знищувати. І якнайшвидше.
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