В Рівному та Львові "замінували" ОДА і Ратушу [ Редагувати ]
У вівторок, 3 січня, у Львові та Рівному шукають вибухівку. Про це повідомляє suspilne.media.
У Львові вдруге надійшло повідомлення про замінування Ратуші. На місці працюють відповідні служби.
Крім цього, прийшло анонімне повідомлення про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах, в тому числі і в Рівненській ОДА.
На місці уже працюють вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області разом із ДСНС та СБУ. Евакуюють людей та перевіряють будівлі.
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