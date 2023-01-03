У вівторок, 3 січня, у Львові та Рівному шукають вибухівку. Про це повідомляє suspilne.media.

У Львові вдруге надійшло повідомлення про замінування Ратуші. На місці працюють відповідні служби.

Крім цього, прийшло анонімне повідомлення про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах, в тому числі і в Рівненській ОДА.