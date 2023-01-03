Іноді краще… не вітати. Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт опинилася в центрі гучного скандалу. Очільницю міноборони закликали негайно вибачитися або навіть піти у відставку. І все через новорічне привітання, яке Ламбрехт опублікувала у своїх соцмережах.

Що так збурило німців? І до чого тут Україна? Наша берлінська кореспондентка Тетяна Логунова розкаже про все.

На вулиці ніч, у небі - салюти та феєрверки, в кадрі - міністерка оборони Німеччини. Це новорічне привітання Крістіне Ламбрехт нашвидкоруч записала для своїх соціальних мереж і опублікувала у перші години 2023-го року. Про що, без сумніву, вже не раз пожалкувала. Коротеньке відео, там немає й хвилини, може зруйнувати політичну кар'єру очільниці міноборони. Бо серед іншого сказала вона таке.

Яким був 2022-ий рік? Це був рік неймовірних викликів. В центрі Європи вирує війна. З цим у мене пов'язано багато особистих вражень, зустрічей з дуже цікавими та чудовими людьми. Хочу за це подякувати.

Що? Вона справді це говорить? Особисті враження та зустрічі? Це все, що міністерка оборони може сказати про страшну війну в Україні? Та ще і на тлі гучних салютів! Де емпатія? Співчуття? Розуміння масштабу трагедії? Такі коментарі посипалися щойно німці прокинулися та подивилися привітання Ламбрехт. Не витримали і колеги-політики.

Армін Лашет, кандидат на посаду канцлера Німеччини від ХДС/ХСС:

Нашого канцлера взагалі не цікавить імідж Німеччині в Європі та світі?

Штефан Бішофф, депутат Бундестагу, фракція "Зелені":

У центрі Європи вирує війна. Будьмо! Усього найкращого в новому році!

Флоріан Ган, депутат Бундестагу, фракція ХДС/ХСС:

Це відео говорить саме за себе. Який сором, яка кадрова помилка.

Виправити помилку і звільнити Ламбрехт з посади - канцлера Шольца закликають опозиційні політики, журналісти та експерти. Представники урядової коаліції на відставці поки не наполягають. Утім вважають, що Крістіне Ламбрехт повинна вибачитися. Сама міністерка поки мовчить. А її речник виправдовується - мовляв, це було приватне, а не офіційне відео привітання.

Арне Коллатц, речник міністерства оборони Німеччини:

Це відео було розміщено на приватному каналі міністерки, і воно було записане без використання службових ресурсів оборонного відомства.

Віддуватися за шефиню - речнику міноборони доводиться не вперше. Фрау Ламбрехт постійно потрапляє у скандали. То на навчаннях раптом виходять із ладу усі новенькі бойові машини піхоти, то журналісти дізнаються, що міністерка літала у відрядження на північ країни у супроводі сина. Щоб потім разом із ним провести коротку відпустку на острові Зюльт. Після цих скандалів Олафа Шольца також закликали звільнити фрау Ламбрехт. Але канцлер завжди захищав соратницю по партії. Як він вчинить цього разу - побачимо найближчим часом.

Сам Шольц, до речі, з новорічним привітанням впорався набагато краще за свою підлеглу. Канцлер теж говорив про Україну, і говорив багато. Він вкотре засудив росію за імперіалістичну загарбницьку війну, яку та веде у центрі Європи. А Україні німецькій канцлер пообіцяв усіляку допомогу і підтримку.