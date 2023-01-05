У Київському зоопарку встановили піч на дровах, яка допомагає і нагодувати, і зігріти теплолюбних мешканців [ Редагувати ]
Світла немає годинами, а годувати тварин однаково треба! У зоопарках по всій країні пристосовуються до життя в умовах енергетичної кризи. У Київському - встановили піч на дровах, яка допомагає і нагодувати, і зігріти теплолюбних мешканців.
Чи до смаку тваринам картопля по-селянськи та інші ласощі, приготовані на дровах? Наші кореспонденти дізнавалися.
Росія змусила мільйони українців жити в умовах постійних сирен, і повітряних атак. Цілі міста можуть годинами сидіти без світла. А іноді - водночас без води й тепла. Та якщо люди якось намагаються пристосуватися до форс-мажорних умов, то як пояснити тварині, що треба потерпіти?
У вольєрі 46-річного велетня Тоні температура повітря має бути не меншою за 19 градусів із плюсом. Оселю горили тепер зігріває спеціальна піч.
Кирило Трантін - генеральний директор Київського зоопарку:
Ми розуміємо так, що коли немає опалення, немає газу, то треба буде обігріти тварин, які потребують тепла. Тому булер'ян - це ще 18 сторіччя, але завдяки йому, якщо все буде погано у таких вольєрах як у пітонів, буде тепло.
Ця піч рятує від холоду та й голоду. І не лише красеня Тоні. Приматів, плазунів та інших тварин і птахів тут годують запеченим м'ясом, рибою, яйцями… На печі готують також картоплю по-селянськи, а ще варять каші й компоти.
Кирило Трантін - генеральний директор Київського зоопарку:
У них таке меню, що позаздрять навіть деякі люди. В нас Тоні - він 100 відсотково вегетаріанець. Овочі, фрукти. З їжею все добре, у нас запасів десь на місяць вперед.
Втім самими лише пічками величезний комплекс не обігріти й не освітити - каже директор зоопарку. Аби тваринам було комфортно, тут налагодили роботу котельні, закупили генератори й буржуйки. А також помітили, що нові смачні страви, приготовані на дровах, допомагають тваринам оговтатися від стресів через постійних ворожі атаки.
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