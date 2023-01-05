На Україну сунуть морози та хуртовини. І така різка зміна погоди після +12 - обумовлена атлантичним циклоном. Він принесе дощі, сніг, і врешті січневі морози.

Тож у Харкові, в одному з місцевих притулків для тварин, вирішили терміново утеплити вольєри. І на таку ініціативу вже відгукнулися десятки харків'ян - люди звозять туди старі килими. Що вийшло - подивіться.

У цьому притулку живе більш як півтисячі собак. У кожному вольєрі - велика будка на кількох тварин. Намагаючись утеплити оселі чотирилапих, працівники центру постали перед проблемою.

Ольга Голубєва, речниця КП "Центр поводження з тваринами":

Якщо у приватному домогосподарстві можливо все ж таки застелити будку соломою або тирсою, то всі наші вольєри обладнані каналізацією, і якщо ця солома та тирса буде до неї потрапляти, звичайно, це все заб'ється,доведеться чистити.

Вихід знайшли. Утеплити домівки тварин-безхатьок вирішили старими килимами.

Ольга Голубєва, речниця КП "Центр поводження з тваринами":

Старий радянський килим добрий чим, тим, що у більшості вони всі з натуральної шерсті. Або частково з шерсті. Тому вони досить добре гріють. Не дозволяють холодному повітрю проникати у середину будки, тобто якщо собакам стане холодно, вони заходять у свою будку та спокійно можуть там перечекати вітер, перечекати сніг, тому що килим використовується також у якості шторки для лазу.

У соцмережах працівники притулку дали оголошення. І вже за кілька годин люди стали звозити килими. Загалом привезли вже більш як сотню!

Ось, наприклад, цей килим висів у когось на стіні. Ці всі штуки для кріплення, звичайно, зріжуться. Та килим буде розрізаний для того, щоб можна було утеплити будку для собак.

Перш ніж утеплювати невеличкі будки, кількаметрові полотна тут ріжуть на шматки.

Денис Пащенко, фахівець із догляду за тваринами:

Берем ковер, здесь расстилаем. Есть образцы у меня уже готовые, типа лекала. И по лекалам режем. Одного ковра хватает на один вольер.

Нарізані стрічки кладуть на підлогу, а також роблять такі собі шторки, щоб холодне повітря не задувало. Час від часу такі пухнасті підстилки - міняють.

Денис Пащенко, фахівець із догляду за тваринами:

Смотря какие морозы будут. Если такая погода, как сейчас, еще терпимо. А если будет минус 30, то будет меняться 2 раза в неделю. 3 раза в неделю.

Килимів, які вже привезли харків'яни, має вистачити до кінця зими. А отже у притулку сподіваються - чотирилапі постояльці не змерзнуть навіть у тріскучий мороз.