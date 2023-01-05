У Німеччині дивно відреагували на пропозицію росії про "різдвяне перемир'я" [ Редагувати ]
У Німеччині обережно відреагували на пропозицію росії щодо запровадження тимчасового перемир'я на Різдво, зазначивши, що будь-яке припинення бойових дій допомагає врятувати життя.
Про це повідомляє Welt.
"Ми взяли до відома оголошення. Будь-яке припинення бойових дій допомагає врятувати життя", - сказав представник німецького уряду на запит агентства Reuters.
При цьому він наголосив, що росія повинна повністю вивести свої війська з України. Таким чином вона може закінчити війну у будь-який момент. Він додав, що Німеччина продовжує закликати рф зробити це.
Нагадаємо, російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони мергію шойгу запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.
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