У Німеччині обережно відреагували на пропозицію росії щодо запровадження тимчасового перемир'я на Різдво, зазначивши, що будь-яке припинення бойових дій допомагає врятувати життя.

Про це повідомляє Welt.

"Ми взяли до відома оголошення. Будь-яке припинення бойових дій допомагає врятувати життя", - сказав представник німецького уряду на запит агентства Reuters.

При цьому він наголосив, що росія повинна повністю вивести свої війська з України. Таким чином вона може закінчити війну у будь-який момент. Він додав, що Німеччина продовжує закликати рф зробити це.

Нагадаємо, російський диктатор володимир путін доручив міністру оборони мергію шойгу запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.